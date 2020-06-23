Северо-Курильск, Сахалинская область, , 08:37 — REGNUM Вулкан Эбеко, расположенный на острове курильской гряды Парамушир в Сахалинской области, произвел выброс пепла на высоту более чем 2 километра. Об этом 23 июня сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«По визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска, взрыв поднял пепел до 2,3 км над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что облако пепла в настоящее время передвигается в южном направлении от Эбеко и уточняется, что продолжается умеренная вулканическая деятельность.

Кроме этого, сообщается, что в результате продолжающейся активности вулкана могут произойти другие выбросы пепла, что может повлиять на самолеты, которые будут лететь на низкой высоте в сторону Северо-Курильска.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 июня стало известно, что пепельный дождь накрыл как минимум восемь деревень в округах Срумбунг и Дукун после извержения вулкана Мерапи в Индонезии.