Бердск, Новосибирская область, , 08:22 — REGNUM В Бердске сегодня, 23 июня, пожарные спасли 14 человек из горящей многоэтажки и оперативно ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет, уточнили в новосибирском управлении МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что сообщение о задымлении в подъезде девятиэтажного жилого дома по улице Попова поступило в 3:53 (время местное). Когда пожарные прибыли на место, то увидели, что горит коммуникационная шахта с 4-го по 8-й этаж дома. Также был сильно задымлён подъезд.

«При помощи спасустройств с 8-го и 9-го этажей были эвакуированы 14 человек. Еще пять человек покинули задымленный подъезд самостоятельно до прибытия пожарной охраны», — уточнили в управлении.Через пять минут огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 4:50 была объявлена полная ликвидация пожара.Общая площадь пожара — 15 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.