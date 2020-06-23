Уфа, , 08:31 — REGNUM Благодарственное письмо в адрес главы Башкирии Радия Хабирова направил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба главы Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в письме Алексей Миллер высказал слова благодарности Радию Хабирову за помощь в вывозе рабочих с месторождения Якутии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сложившейся на этом объекте.

Председатель правления ПАО «Газпром» отметил, что благодаря оперативным решениям главы Башкирии и его личному участию в этом деле удалось обеспечить полноценную работу уникального Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое имеет большое значение для нефтегазовой отрасли России.

Алексей Миллер выразил уверенность в том, что сотрудничество между Башкирией и ПАО «Газпром» будет продолжаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за угрозы распространения коронавируса в Башкирию доставили более 1590 рабочих-жителей региона, которые работали вахтовым методом на Чаяндинском месторождении. Вахтовики были помещены в обсерваторы. Срок их обсервации уже закончился.

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