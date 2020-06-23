Киев, 23 июня 2020, 08:16 — REGNUM В столице Украины на месте ликвидации последствий взрыва в жилом доме найдено тело пятой жертвы, сообщила 23 июня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
На месте работают 211 человек и 42 единицы техники.
Напомним, 21 июня в Дарницком районе Киева в девятиэтажном доме взорвался газ. Разрушены квартиры с 4 по 9 этаж, без жилья остались 125 человек.
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