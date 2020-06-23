Иркутск, , 08:11 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Как сообщает сегодня, 23 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 6003 человека, причём 183 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертельных случаев. За сутки в регионе погибли четыре пациента с COVID-19, смерть ещё двоих носителей коронавируса, как утверждают медики, не была связана с крнавирусм. Общее число жертв и среди носителей коронавируса в Приангарье составляет уже 72 человека.

Число госпитализированных в инфекционное отделение стационаров вахтовиков не увеличилось. Из 3656 пациентов их количество составляет 1426 человек, причём 53 рабочих болеют тяжело. Только 2275 носителей коронавируса выздоровели.

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