Чойский район, Алтай, , 07:56 — REGNUM Власти Чойского района Республики Алтай забросили работу по регулированию численности бродячих животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

К такому выводу пришли сотрудники ведомства по итогам проверки по следам публикации ИА REGNUM «Мстя за нерадивых хозяев. Собаки на Алтае покусали пятерых человек».

Несмотря на поступившие субвенции в местный бюджет, администрация района не проявила инициативы в поисках поставщика услуг по обращению с безнадзорными животными. Из-за бездействия чиновников главе района внесли представление.

Лишь после этого власти района разработали техзадание и разместили запрос в сфере закупок Единой информационной системы. Работы оценены на сумму 154,1 тыс. рублей.

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