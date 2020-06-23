Тюмень, , 07:12 — REGNUM В Тюменской области осуждён гражданин Монголии за ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием и судом установлено, что 7 апреля 2020 года под Заводоуковском 39-летний гражданин Монголии на служебном грузовом автомобиле «Вольво» c полуприцепом не справился с управлением в условиях снегопада. Тонар вынесло на полосу встречного движения. В полуприцеп врезался легковой автомобиль «Киа Рио», 65-летний водитель которого с супругой-пассажиркой скончались от травм на месте происшествия.

Гражданин Монголии был обвинён по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Обвиняемый вину признал.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также на три года лишил его права управления транспортными средствами. Также суд взыскал с виновника ДТП в пользу сыновей погибших супругов 1,5 млн рублей возмещения морального вреда.