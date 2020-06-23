Чемальский район, Алтай, , 07:08 — REGNUM Правоохранители нашли живой и здоровой 16-летнюю девочку, ранее объявленную в розыск в Республике Алтай. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, подросток оказалась в Екатеринбурге.

По данным следствия, 16 июня она взяла свои личные вещи и гавайскую гитару, после чего уехала из дома в селе Чемал, где проживала с матерью, в Новосибирск. После чего её видели на автовокзале. Однако проехала она гораздо дальше.

«Девочка «автостопом» добралась до города Екатеринбург, где была задержана сотрудниками полиции и помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, откуда ее забрала мама. Свой уход из дома она объяснила желанием путешествовать», — отметили в управлении.

Как отмечается, правоохранители в ходе проверки примут меры для устранения причин и условий ухода ребёнка.

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