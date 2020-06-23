Кызыл, , 06:57 — REGNUM Правоохранители в Туве возбудили уголовное дело против местного жителя за незаконный оборот спиртосодержащей жидкости в крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, крупная партия алкоголя была найдена ещё 9 июня.

При проверке склада, принадлежащего 31-летнему кызылчанину, было обнаружено 200 бутылок со спиртосодержащей жидкостью объёмом 1000 литров. Никаких документов при этом не было. Мужчина сообщил, что купил продукцию за 100 тыс. рублей в соседней Хакасии.

«Крупным размером в соответствии с законом признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Подозреваемому на время расследования запретили покидать Кызыл.

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