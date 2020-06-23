Барун-Хемчикский район, Тува, , 06:15 — REGNUM В Барун-Хемчикском районе Тувы правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой погибли два человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, ДТП произошло 21 июня.

20-летний житель города Ак-Довурак, находясь за рулём автомобиля «Тойота Королла», не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В салоне в этот момент кроме него находились четверо пассажиров, в том числе двухлетний ребёнок.

В результате на месте скончался 18-летний молодой человек, а чуть позже в больнице умер ещё один пассажир 21 года.

«При проверке установлено, что сидевший за рулем 20-летний житель г. Ак-Довурака не имел права управлять транспортным средством, водительского удостоверения ему не выдавалось. Также у него взяты биологические среды для установления факта наличия или отсутствия в крови алкоголя», — отметили в МВД.

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