Буэнос-Айрес, , 06:06 — REGNUM Легковой автомобиль протаранил ворота посольства Китая в столице Аргентины Буэнос-Айресе, сообщает газета Clarin.

Полицейские прибыли на место происшествия и задержали водителя. При обыске в автомобиле не было обнаружено опасных веществ, взрывчатки или оружия. По предварительной версии, водитель намеренно врезался в ворота диппредставительства.

Газета отмечает, что арестованный страдает психическим расстройством. По данным его источников, задержанный пытался встретиться с китайскими дипломатами, чтобы передать им якобы имеющуюся информацию о коронавирусе нового типа.