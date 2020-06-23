Кемерово, , 05:54 — REGNUM В Кемерове сегодня, 23 июня, около 00:30 (время местное) машина скорой помощи попала в ДТП. Есть пострадавшие. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кузбассу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Н. Островского и Весенней.

Установлено, что водитель автомобиля «Тойота Камри» двигался по улице Весенней, нарушил правила и не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался по улице Н. Островского. В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.

Водителя «Тойоты» направили на освидетельствование на состояние опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».