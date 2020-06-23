Прибайкальский район, Бурятия, , 05:37 — REGNUM Авиация МЧС России за минувшие выходные доставила 38 пожарных-десантников на место действующих лесных пожаров на территории Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления ведомства по региону, вертолёты также доставили 2,6 тонны необходимого груза.

«Работы проводились в Прибайкальском и Баргузинском районах. Сегодня бортом осуществлена переброска 28 парашютистов-десантников и 1,3 тонны груза на природный пожар, действующий в Баргузинском районе», — отметили в управлении.

Кроме того, авиация спасателей контролирует с воздуха лесопожарную обстановку. Продолжается патрулирование лесов на земле. С начала пожароопасного периода возбуждено 29 уголовных дел по фактам нарушения правил пожарной безопасности.

Читайте также: В Бурятии ликвидировали шесть лесных пожаров