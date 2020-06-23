Якутск, , 05:35 — REGNUM В Якутии 23 июня тушат девять лесных пожаров в Верхнеколымском Абыйском, Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Момском, Таттинском районах общей площадью 622,55 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкологии республики.

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Пожар в Горном районе локализован. За минувшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на площади 92,00 га. расположенные на территории Верхневилюйского, Ленского, Намского, Усть-Майского районов. В тушении задействовано 259 человек, 20 единиц техники.

На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда действует 31 термоточка на общей площади 403,031 га.

Всего с начала пожароопасного сезона В Якутии зарегистрировано 187 лесных пожаров общей площадью 446 391,76 га, из них на активно охраняемой территории лесного фонда — 75 лесных пожаров на площади 5 559,76 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии работники лесной охраны и пожарные за последние сутки вели работы по тушению 13 лесных пожаров. Возгорания произошли на территории семи районов на площади 461 га.