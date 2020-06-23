Норильск, Красноярский край, , 05:51 — REGNUM С места аварии под Норильском к 23 июню вывезено более 133 тысяч тонн загрязнённого нефтепродуктами грунта, в том числе пять тысяч тон — за последние сутки. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе.

По последним данным штаба, в места складирования на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено 4961 тонна загрязненного поверхностного грунта. Всего за время работ — 133 630 тонн.

За сутки сорбентом было обработано 9,8 километров береговой линии и 7,6 тысяч квадратных метров загрязненной территории, собрано топливно-водяной смеси 66 кубометров. Всего с начало работ было собрано 32 896 кубометров смеси.

В настоящее время на ликвидации последствий аварии работают 495 специалистов с использованием 248 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае поставил вопрос о проведении масштабных проверок на других объектах, где могут возникнуть аналогичные происшествия.

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