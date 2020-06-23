Южно-Сахалинск, , 05:14 — REGNUM Пожар произошел в деревянном строении в Смирныховском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в селе Буюклы на улице 2-й Железнодорожной в ночь на 23 июня. Пожарные прибыли на место происшествия через 11 минут после поступления сигнала о возгорании. К их прибытию деревянное бесхозное строение было охвачено огнем на площади 64 квадратных метра. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня произошёл пожар в дачном доме в Петропавловске-Камчатском. Общая площадь пожара составляла 30 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.