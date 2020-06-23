Якутск, , 05:19 — REGNUM Госинспектор минэкологии Якутии обследовал территорию и акваторию береговой линии реки Алазея в Среднеколымском районе, где 22 июня произошла утечка дизельного топлива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Факт разлива нефтепродуктов на территории дизельной электростанции, принадлежащей АО «Сахаэнерго, был зафиксирован.

Из почвы нефтепродукт дренажом попал в реку Алазея. Расстояние от ёмкости до реки составляет 14 метров, визуально на реке имеется полоса идущая по течению шириной около 1 метра радужного цвета, чувствуется характерный запах нефтепродуктов. Возле ёмкости имеется след разлива нефтепродуктов площадью 90 кв. метров.

Утечка произошла по нижней части ёмкости, объём пролитых нефтепродуктов составляет около пять тыс. кг. Госинспектор отобрал для экологической экспертизы пробы воды с реки Алазея и почвы.

«Специалисты МЧС Якутии проводят работу по ликвидации аварии, установлены боны по перехвату нефтепродуктов на воде и засыпаны абсорбентом. Материалы дела по подведомственности будут переданы в прокуратуру и Росприроднадзор республики», — пояснили в минэкологии региона.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссия по чрезвычайным ситуациям в Среднеколымском районе Якутии ввела режим повышенной готовности по факту утечки дизельного топлива с электростанции в селе Аргахтах.