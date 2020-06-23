Мехико, , 04:44 — REGNUM Не менее 15 человек погибли в результате столкновений в штате Оахака на юге Мексики, сообщает пресс-служба местной администрации.

Глава муниципалитета, где произошло столкновение, назвал ответственными за кровопролитие на группу из семи человек во главе с Хосе Луисом Салиносом, которого назвал одним из представителей властей соседнего региона.

«Они пытали, сожгли заживо и убили 15 наших граждан, в том числе двух женщин», — заявил он.

Также глава муниципалитета заявил, что мирные жители просто отстаивали свое право на протест. Губернатор штата Оахака Алехандро Мурат уже поручил силовикам оказаться всю помощь родственникам погибших, а также обеспечить безопасность жителей населенных пунктов, где произошли столкновения.