Гуйян, Китай, , 03:41 — REGNUM Трое человек погибли, еще 10 тыс. были эвакуированы в безопасное место из-за наводнений и паводков, вызванных мощными ливнями в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Наводнения были зафиксированы в горных районах уезда Тунчжи провинции Гуйчжоу после того, проливные дожди обрушились на указанный район с 1:00 по 13:25 местного времени 22 июня. К 16:00 того же дня 10 жилых домов было смыто водой, более 1000 домов было подтоплено.

Всего 715 га зерновых было повреждено, сообщили в департаменте по связям с общественностью Тунчжи. Катаклизм также привел к разрыву связи и подачи электричества в нескольких районах уезда.