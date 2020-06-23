Стокгольм, , 08:39 — REGNUM В этом году в Швеции резко увеличилось количество несчастных случаев на воде во время проведения выходных, связанных с праздником летнего солнцестояния. Прежде всего, речь идет об экстренных случаях с использованием водного и речного транспорта частными лицами. Об этом 22 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Праздник летнего солнцестояния в Швеции в 2020 году выпал на 20 июня. Традиционно языческий праздник широко отмечается шведами, несмотря на то, что большинство населения относит себя к протестантам. Обычно этот праздник является нерабочим днем, и многие жители Швеции отправляются встретить его на природе.

Однако у подобного времяпрепровождения нередко возникают и печальные последствия, одним из которых является число сообщений в экстренную службу в связи с происходящими несчастными случаями на воде. Так, в период празднования дня летнего солнцестояния в этом году число обращений, поступивших на номер шведских экстренных служб «112», составило 86 звонков в то время, как в 2019 году подобных сообщений было гораздо меньше — 31 звонок.

«Это правда, что в Швеции люди ведут себя не так, как в другие годы. У нас традиционно проводятся наши «домашние выходные», а также другие каникулы по всей стране. И эти тенденции, как мы видим, приводят к звонкам на аварийный номер 112» — заявил Горан Бертилссон, работающий в спасательной компании SOS Alarm.