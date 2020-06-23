Шарлотт, США, 23 июня 2020, 01:25 — REGNUM Число пострадавших в результате стрельбы в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина) выросло до 12, сообщает пресс-служба полицейского департамента города.
Сообщается, что при стрельбе были убиты два человека, еще семеро были ранены.
«Несколько стрелков сделали десятки выстрелов по толпе», — говорится в сообщении полиции.
Также, по данным полиции, пять человек пострадали в результате наезда на них автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Шарлотт произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по толпе, собравшейся для празднования дня освобождения рабов.
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