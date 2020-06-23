Ростов-на-Дону, , 00:50 — REGNUM В Ростове-на-Дону взрывотехники обезвредили миномётную мину времён Великой Отечественной войны. Опасная находка была обнаружена в Ворошиловском районе, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Боеприпас был найден 19 июня во время ремонта дороги на улице Водников. Прибывшие на вызов спасатели произвели разведку, оцепили территорию. Мину передали в отдел полиции. 22 июня опасная находка вывезена и уничтожена.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2020 года на улице Таганрогской в Ростове-на-Дону была обнаружена противопехотная мина времён Великой Отечественной войны. Боеприпас был обнаружен во время прокладки кабеля в траншее. Затем два снаряда обнаружил сторож лодочной станции в Таганроге.