Нью-Йорк, США, , 00:35 — REGNUM В американском городе Нью-Йорк за минувшую неделю (15−21 июня) резко возросло число незаконных случаев применения огнестрельного оружия. Об этом 22 июня сообщают американские СМИ.

Сообщается, что за неделю в Нью-Йорке зафиксировано 55 случаев незаконного применения огнестрельного оружия. При этом за аналогичный период в 2019 году таких случаев было только 12. Рост составил 358%.

Напомним, что в США продолжаются массовые беспорядки, которые были вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис.