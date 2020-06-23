Гавана, , 00:21 — REGNUM Пассажирский автобус перевернулся в провинции Санкти-Спиритус на Кубе, сообщает газета Granma.

Сообщается, что ДТП произошло в муниципалитете Фоменто. В результате аварии 31 человек получил травмы различной степени тяжести. Других подробностей инцидента не приводится. Пока полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии. Пострадавших направили под наблюдение врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Башкирии столкнулись на трассе легковой автомобиль, автобус и бензовоз. В результате аварии погибли женщина, еще три человека получили травмы. Отмечалось, что среди пострадавших — трое детей.

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