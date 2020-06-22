Москва, , 23:46 — REGNUM Мужчина попал под трамвай на востоке Москвы. Об этом 22 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах.

По предварительным данным, трамвай, двигаясь от станции метро «Сокольники» до станции метро «Бульвар Рокоссовского» Сокольнической линии, сбил мужчину. ДТП произошло на бульваре Маршала Рокоссовского.

Мужчина был передан медикам бригады скорой помощи для осмотра. О состоянии пострадавшего не сообщается. Затруднение движения на месте аварии не произошло. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с бетономешалкой, которая опрокинулась на съезде с МКАД в Москве.

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