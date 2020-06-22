Москва, , 23:46 — REGNUM Мещанский суд Москвы 26 июня вынесет приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и администрации «Седьмой студии». Об этом 22 июня сообщает «Коммерсантъ».

Кирилл Серебренников Col. Hans Landa

Оглашение приговора намечено на 11:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Мещанском суде Москвы состоялись прения по делу «Седьмой студии», в ходе которых обвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Также прокуратура просит суд назначить наказание бывшему директору театра «Гоголь-центр» Алексею Малобродскому — 5 лет колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей, а также экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум — по 4 года колонии со штрафом 200 тысяч рублей.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии обвинения, подсудимые завышали сведения о количестве и стоимости мероприятий, проводимых в рамках театрального проекта Серебренникова «Платформа», в результате чего в период с 2011 по 2014 год были похищены 129 млн рублей. Все подсудимые свою вину отрицают.

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