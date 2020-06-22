Сочи, Краснодарский край, , 23:35 — REGNUM Хулиганы, устроившие стрельбу на улице, были задержаны сотрудниками полиции в городе Сочи. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Информация о конфликте со стрельбой поступила в отделение полиции вечером 22 июня. Инцидент произошёл на улице Просвещения в Адлерском районе. Ко времени прибытия сотрудников полиции на место происшествия участники конфликта уже успели скрыться, но полицейские обнаружили и изъяли десять гильз, предположительно, от травматического оружия.

Были организованы оперативно-разыскные мероприятия, участники конфликта были установлены и задержаны по горячим следам. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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