Киев, , 23:17 — REGNUM Тело четвёртого погибшего в результате взрыва газа найдено спасателями в жилом доме в Киеве. Об этом 22 июня сообщил мэр города Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

По данным Кличко, спасатели обнаружили тело ещё одного погибшего под завалами на четвёртом этаже дома. В настоящее время идут работы по деблокировке тела. Судьба ещё одного погибшего остаётся неизвестной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что взрыв газа в жилом десятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой в Киеве произошёл 21 июня. В результате взрыва погибли три человека, все они являлись членами одной семьи. Ещё пять человек получили травмы, судьба ещё двух человек оставалась неизвестной.

В результате взрыва было повреждено 40 квартир одного подъезда. Предполагается, что разрушенная секция дома будет демонтирована. В настоящее время решается вопрос о предоставлении жилья людям взамен утраченного при взрыве.

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