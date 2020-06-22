Лондон, , 22:24 — REGNUM Фермеры разбросали навоз вокруг «голубой лагуны», чтобы отвадить туристов, по просьбам жителей британского города Бакстона. Об этом 22 июня сообщает издание Тhe Independent.

Жители города таким нестандартным способом решили бороться против наплыва желающих посетить местную достопримечательность — заброшенный известняковый карьер, прозванный «лагуной» из-за воды ярко-голубого цвета. Горожане пояснили, что уговоры не собираться на карьере толпами и не мусорить на туристов не действуют.

Местные жители заявили, что устали от непрошеных гостей, которые массово разбрасывают мусор вокруг водоёма и не убирают его за собой, а также употребляют алкоголь и запрещённые вещества. Незаконный сбор туристов планировался и на ближайших выходных.

Отмечается, что фермеры вняли просьбам жителей города и разбросали свиной и коровий навоз в окрестностях «лагуны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вьетнам, Грецию и Гонконг назвали самыми безопасными для туризма странами в текущем году.

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