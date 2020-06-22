Санкт-Петербург, , 21:52 — REGNUM В массовом ДТП на Кольцевой автодороге Петербурга вечером 22 июня участвовало семь транспортных средств. Такие уточненные данные сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате дорожной аварии один человек погиб на месте, двое получили травмы средней степени тяжести. Еще нескольким пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, общее число пострадавших уточняется.

В свою очередь в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что всего в аварии пострадали семь человек, двоих пришлось деблокировать из покореженного металла. Один из извлеченных скончался.

Ранее сообщалось о столкновении двигавшихся в попутном направлении грузовика КамАЗ и нескольких легковых автомобилей, один из которых зажало под грузовиком, а другой — перевернулся. По уточненным данным ДТП произошло около 19:10 мск в Выборгском районе Санкт-Петербурга на 10 км внутреннего кольца КАД.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

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