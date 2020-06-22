Архангельск, , 21:34 — REGNUM Двухэтажный многоквартирный деревянный дом сошёл со свай в городе Архангельске. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

ЧП произошло на улице Чкалова в ночь на 22 июня. К моменту приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, одному пожилому мужчине с инвалидностью понадобилась помощь спасателей.

Спасатели отключили в доме газовые баллоны, так как подача газа в дом стала небезопасной. В квартирах первого подъезда обрушились печи и спасатели убирали нависшие кирпичи, чтобы они не могли травмировать людей.

На место происшествия прибыли представители местной администрации и управляющей компании. Решается вопрос о размещении жителей дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в Самаре в связи с обрушением перегородок из-за хлопка газа в нескольких квартирах жилого дома в Самаре.

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