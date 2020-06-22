Санкт-Петербург, , 21:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся с пятью легковыми автомобилями. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба МЧС России.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 9-м километре Кольцевой автомобильной дороги на внутренней стороне в Приморском районе Санкт-Петербурга.

В результате ДТП пострадали семь человек, один человек погиб.

Двоих пострадавших пришлось деблокировать из искореженных машин. Этим занимались прибывшие на место ДТП специалисты мотогруппы спецчасти ФПС по Санкт-Петербургу. С тяжелыми травмами они были доставлены в больницу.

Причины ДТП устанавливаются.