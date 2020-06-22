Киров, , 20:42 — REGNUM В Кировской области завершено расследование ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик, в tuj крови позднее был обнаружен алкоголь. Обвинения предъявлены полицейскому, который ранее проходил по делу в качестве свидетеля.

«Мы долго добивались этого — и вот спустя почти год водителю предъявили обвинение», — цитирует RT представителя семьи погибшего ребёнка.

По её словам, в настоящее время родители мальчика начали ознакомление с материалами дела.

Обвинение полицейскому предъявлено по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), поскольку выяснилось, что водитель ехал с превышением разрешенной на том отрезке дороги скоростью — 82 км/ч вместо 60 км/ч.

«Мы изначально думали, что он ехал около 90—95 км/ч, но оказалось, что его скорость была 82 км/ч плюс-минус 5 км/ч. Кроме того, даже на такой скорости избежать столкновения он мог. Это уже официально установлено следствием», — отметила представитель семьи мальчика. Также она добавила, что в отношении водителя не проводилась экспертиза на состояние опьянения.

Семья погибшего планирует доказать, что полицейский был пьян в момент ДТП, заключила представитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на проселочной дороге в селе Буйское Уржумского района Кировской области произошло страшное ДТП. Ехавшего на велосипеде шестилетнего ребенка сбил автомобиль, которым управлял 45-летний сотрудник полиции. Согласно данным, с которыми ознакомились родители погибшего, в крови мальчика якобы находилось 0,51 промилле этилового спирта. Дело по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление СК России.

После того, как дело получило широкий общественный резонанс, и судмедэксперт, и его начальник признали, что ребенок не употреблял алкоголь. Представители семьи погибшего уточняли, что алкоголь в крови мальчика появился в связи с грубым нарушением процедуры проведения экспертизы: кровь в течение трех дней хранилась в морге в открытом доступе из-за отсутствия холодильных камер.

По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел, включая дело в отношении судмедэксперта по статье о халатности.

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В апреле 2017 года в одном из дворов подмосковной Балашихи женщина, будучи за рулем своего автомобиля, на скорости не менее 20 километров в час сбила шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

Позднее стало известно, что первичная судебно-медицинская экспертиза выявила в крови убитого ребенка алкоголь в большой дозе — 2,7 промиле. Однако вскоре выяснилось, что эксперт, который работал на месте происшествия, изъял образец крови погибшего мальчика с нарушениями, загрязнив его спиртообразующей микрофлорой.

Виновница ДТП получила три года колонии-поселения. Дважды она подавала заявление на условно-досрочное освобождение, в ноябре 2019 года она вышла из заключения, отбыв полный срок наказания.