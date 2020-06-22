Москва, , 20:38 — REGNUM Бетономешалка опрокинулась на съезде с Московской кольцевой автодороги (МКАД) на Троекуровском проезде в Москве. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла около 18:00 мск на 52-м километре МКАД при съезде в сторону Троекуровского кладбища. Опрокинулся грузовой автомобиль миксер-бетономешалка.

В результате аварии никто не пострадал, затруднений в движении автотранспорта не произошло. В настоящее время автомобиль убран с проезжей части. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП на КАД в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В массовом ДТП на КАД Петербурга пострадали шесть человек