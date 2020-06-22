Уфа, , 20:18 — REGNUM Женщина погибла в результате столкновения легкового автомобиля, автобуса и бензовоза на автотрассе в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Мишкинском районе на седьмом километре автодороги республиканского значения Бирск — Тастуба — Сатка. Столкнулись KIA Optima, автобус «Нефаз» и бензовоз Scania. По предварительным данным, водитель Scania во время спусука не применил торможение на мосту.

В результате ДТП погибла женщина, пострадали три человека, в том числе двое детей. Все пострадавшие находились в легковом автомобиле. В автобусе находились три человека, они не пострадали. Сотрудники МЧС дежурят на месте происшествия, производится переливание топлива из бензовоза в автоцистерну. Разлива топлива удалось избежать.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Башкирии поручил усилить профилактрическую работу ГИБДД из-за гибели детей в авариях.

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