Краснотурьинск, Свердловская область, , 20:10 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области две школьницы мучили голубя и снимали это на видео. Такие сведения приводят местные СМИ.

Видео экзекуции сделал один из очевидцев. Запись была опубликована в интернете и вызвала широкий резонанс. На ней было видно, как птице вырывают перья, пишет портал E1.ru.

По данным СМИ, полиция уже нашла мучительниц. Одной из них оказалась 15-летняя девушка, которая заявила стражам порядка, что голубь клюнул одну из них и они решили отомстить, сообщил журналистам глава пресс=службы свердловского УМВД Валерий Горелых. По его словам, началось всё с благих намерений. Школьницы якобы решили покормить птиц.

Родители школьниц уже наказаны за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Самих же девушек поставят на учёт в орган по делам несовершеннолетних.