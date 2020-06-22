Кондинский район, Югра, , 20:02 — REGNUM В Югре за распространение в интернете недостоверной информации о коронавирусной инфекции оштрафован 29-летний житель Кондинского района. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

В апреле 2020 года житель посёлка Куминский, опираясь на слухи, написал и распространил в мессенджерах сообщение о заражении коронавирусом мужчины из посёлка Мортка. Ложная информация вызвала панику у жителей района.

По факту участковый составил на нарушителя протокол об административном нарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Мировой суд оштрафовал создателя фейкового сообщения на 30 тыс. рублей.

Не согласившись с решением, нарушитель пытался оспорить вердикт. Однако районный суд оставил решение мирового суда без изменения.