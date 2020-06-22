Пальма-де-Майорка, Испания, , 19:56 — REGNUM Памятник монаху-францисканцу, миссионеру Хуниперо Серре (1713 — 1784) измазали краской неизвестные вандалы в городе Пальма-де Майорка (автономное сообщество Балеарские острова). Об этом 22 июня сообщает газета АBC.

По данным газеты, на постаменте памятника появилась надпись краской «расист». Отмечается, что член городского совета при мэрии Сониа Вивас поддержала идею сноса памятника в Сан-Франциско, где статуя Хуниперо Серры была повалена с постамента. Вивас заявила, что в Пальме-де-Майорке должно произойти то же самое, но при этом мирным способом.

Хуниперо Серра был основателем католических миссий на территории современного американского штата Калифорния, в том числе Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Сакраменто и Сан-Диего. В 2015 году Папа Римский Франциск во время своего визита в США причислил Серру к лику святых. Памятники Серре установлены в ряде городов мира, в том числе в Кармеле, Гаване и на Майорке.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении в Канаде памятника бывшему премьер-министру Пьеру Эллиоту Трюдо, отцу действующего премьер-министра страны Джастина Трюдо.

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