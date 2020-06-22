Москва, , 19:22 — REGNUM Возгорание произошло на российской антарктической станции «Мирный». Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Пожар на станции произошёл 21 июня в 16:40 мск. Находившимся на станции 23 полярникам удалось ликвидировать возгорание и защитить от огня кают-компанию. Пострадавших в результате ЧП нет.

Огнём был полностью уничтожен метеокабинет «Дома Радио», лаборатория Физического института РАН, потеряны кабинет аэрологии, программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

В настоящее время связь со станцией установлена, полярники ликвидируют последствия пожара и предпринимают меры по возобновлению метеонаблюдений. Причины пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утечке хлора в результате пожара на американской авиабазе Кадэна (префектура Окинава, Япония).

Читайте ранее в этом сюжете: На базе ВВС США в Японии произошла утечка газа