Электрогорск, Московская область, , 19:08 — REGNUM Неизвестные вандалы сегодня, 22 июня, разбили табличку с изречением из Корана, которая была установлена на стене строящегося в Электрогорске (Московская область) мусульманского культурного центра. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель местной религиозной организации мусульман имам Дамир Булатов.

До погрома

По его словам, «примерно в 15:00 один из членов общины, проезжая мимо здания, увидел, что надписи уже нет. Подъехав поближе, он увидел свежие следы техники. Надпись была полностью отодрана, и не просто молотком или ломом, а, судя по всему, перфоратором. На земле лежали осколки плитки».

До погрома

Цитата из Корана была написана по-арабски и в переводе звучит так: «Поистине, молитва для верующих предписана в положенное время». И ее установка на стене, и сам проект центра были утверждены несколько лет назад. Центр запланирован как многофункциональное помещение, где местная мусульманская община, состоящая преимущественно из татар — граждан России и численностью около 1000 человек, могла бы собираться для встреч, чаепития и молитв.

... и после погрома

Однако, рассказал Булатов, против строительства выступила группа активистов. Тем не менее вопреки препятствиям строительство продолжалось. По факту сегодняшнего инцидента имам намерен обратиться с заявлением в прокуратуру.

Община мусульман Электрогорска проводит благотворительные акции в домах престарелых и инвалидов, помогает детским садам и перечисляет средства на строительство детских площадок в городе. Также ее члены принимали участие в отправке гуманитарной помощи беженцам Юго-Востока Украины, организованной местным отделением движения «Боевое Братство».

В декабре 2017 года имам Булатов был награжден почетной грамотой от имени губернатора Московской области «за плодотворную деятельность и большой вклад в укрепление межнациональных и межрелигиозных отношений».