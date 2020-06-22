Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM Пожар уничтожил Дом Радио антарктической станции «Мирный» вместе с лабораториями. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в государственном научном центре РФ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (ААНИИ).

Согласно предоставленным сведениям, возгорание произошло 21 июня в 20:40 по местному времени, или в 16:40 по московскому. Загорелся метеокабинет Дома Радио.

«Жертв и пострадавших нет», — утверждают в ААНИИ.

Огонь пытались остановить, однако Дом Радио сгорел полностью. Станция потеряла метеокабинет, кабинет аэрологии, лабораторию программы стратосферного зондирования космических лучей, серверную, гидрометеорологическую лабораторию и радиорубку.

«Из-за ураганного ветра 20−25 м/сек огонь перекинулся на кают-компанию, но её удалось отстоять. Личный состав был эвакуирован через торцевой противопожарный выход. 11 человек, живших в здании, обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции», — заявили в ААНИИ.

Всего на станции «Мирный» находятся 23 полярника. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

Сейчас связь со станцией установлена, ликвидируют последствия пожара. Расследованием причин ЧП займется специальная комиссия.

«Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений. Руководство РАЭ ААНИИ круглосуточно на связи со станцией, выполняются все меры для стабилизации ситуации. Мы переживаем за наших полярников и надеемся на скорое восстановление нормальной работы», — добавили в институте.