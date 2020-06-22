Касли, Челябинская область, , 18:44 — REGNUM В Челябинской области прокуратура ведёт проверку по факту травмирования девятилетнего мальчика электротоком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поручение провести проверку дал региональный прокурор Виталий Лрпин. Предстоит установить обстоятельства произошедшего и ответственных за ЧП лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок был травмирован 19 июня в Каслинском районе. С другими детьми он играл в прятки и спрятался в трансформаторной подстанции. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.