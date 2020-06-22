Вологда, , 18:37 — REGNUM Пару лебедей, только недавно обосновавшихся на Лозско-Азатском озере, застрелили браконьеры под Белозёрском в Вологодской области. Об этом 22 июня сообщает газета «Белозёрье».

ЧП произошло в Антушевском поселении Белозерского района недалеко от деревни Зорино. Лебеди прилетели на Лозско-Азатское озеро около недели назад. Все местные жители специально ходили на озеро фотографировать птиц, которые обосновались здесь впервые за 12 лет.

Пара лебедей исчезла ночью 21 июня. Как сообщили местные жители, накануне они видели на озере неизвестных молодых людей на лодке, а ночью слышали выстрелы. Утром лебедей на озере не оказалось.

При этом лебеди занесены в Красную книгу, охота на этих редких птиц строго запрещена. Виновные в убийстве лебедей могут понести ответственность по статье от незаконной охоте, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.

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