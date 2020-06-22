Луганск, , 18:26 — REGNUM Пьяный боевик одной из бригад ВСУ в зоне военной операции Киева против республик Донбасса оставил командование батальона без связи, сломав антенну из-за «обиды» на действия командиров, сообщил 22 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

После обстрела украинскими карателями населенного пункта Золотое-5, из-за которого погиб один и были ранены двое мирных жителей, командование 30-й бригады ВСУ получило приказ провести разбирательство и наказать виновных, «хотя ранее обстрел был санкционирован устным указанием нового командующего ОТГ «Север» Шандара».

«Выражая свое недовольство абсурдностью указаний командования, военнослужащий батальона Лунич, находясь в нетрезвом состоянии, сломал антенно-фидерное устройство аппаратной связи, чем временно лишил командование возможности передачи приказов на командный пункт батальона в районе населенного пункта Золотое-4», — сообщил Осадчий.

За повреждение имущества «личный состав аппаратной задержал нетрезвого нарушителя, подверг его физическому унижению и потребовал возмещения причиненного ущерба».

Читайте ранее в этом сюжете: Нацполиция подозревает боевиков 25-й бригады ВСУ в убийстве мирных жителей