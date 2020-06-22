Москва, , 17:54 — REGNUM Полиция выявила лиц, причастных к мошенничеству с сим-картами, которые могли применять для попыток сфальсифицировать результаты голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

«Московская полиция продолжает проводить проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — сказано в сообщении.

На данный момент правоохранители уже установили круг лиц, которые причастны к мошенническим действиям с сим-картами. Их местонахождение выясняется. ГУ МВД обещает принять процессуальное решение в соответствии с законодательством по результатам проверки и уведомить об этом Московскую городскую избирательную комиссию.

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