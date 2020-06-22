Симферополь, 22 июня 2020, 17:41 — REGNUM Прокуратура Крыма проводит проверку по факту взрыва газового оборудования во время заправки автомобиля в Керчи. Об этом ИА REGNUM 22 июня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 21 июня на заправке в Керчи пострадали четыре человека в результате взрыва газобаллонного оборудования во время заправки автомобиля газом. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
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