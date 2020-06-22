Симферополь, , 17:41 — REGNUM Прокуратура Крыма проводит проверку по факту взрыва газового оборудования во время заправки автомобиля в Керчи. Об этом ИА REGNUM 22 июня сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой организована проверка по факту произошедшего 21 июня 2020 года взрыва газового оборудования автомобиля на АЗС в Керчи, в результате которого пострадали четыре человека. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований по эксплуатацию оборудования на территории газонакопительной станции», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 21 июня на заправке в Керчи пострадали четыре человека в результате взрыва газобаллонного оборудования во время заправки автомобиля газом. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: После взрыва на заправке в Крыму один человек находится в тяжёлом состоянии