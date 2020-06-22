Сочи, Краснодарский край, , 17:14 — REGNUM Два человека пострадали в результате крушения параплана в Адлерском районе города Сочи в Краснодарском крае. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

Авиапроисшествие произошло 20 июня на территории курорта «Роза Хутор» на Красной поляне. Параплан с двумя людьми потерпел крушение сразу после взлёта. По словам очевидцев, у аппарата резко сложилось крыло.

В результате ЧП пострадали турист и инструктор, турист госпитализирован с тяжёлыми травмами. В пресс-службе курорта отметили, что услуги полётов на параплане оказывает с 2016 года компания-партнёр. В настоящее время по факту инцидента начата проверка, которую проводят правоохранительные органы.

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