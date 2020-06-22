Пенза, , 17:11 — REGNUM В Пензе утром 22 июня пропал шестилетний Тимур Горбатов. К его розыску подключились не только неравнодушные граждане, волонтеры, но и сотрудники следственного управления СКР по региону, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что утром 22 июня мальчик гулял со знакомым его семьи в парке «Комсомольский» в Пензе. По имеющейся информации, ребенок играл с мячом и убежал в сторону улицы Шмидта, его местонахождение до сих пор не установлено. Проводится доследственная проверка.

Следователями и криминалистами организован поиск ребенка, устанавливаются обстоятельства его исчезновения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мать шестилетнего ребенка, которого двое суток искали в Башкирии, подозревают в неисполнении обязанностей по его воспитанию.

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