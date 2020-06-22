Камышинский район, , 16:52 — REGNUM С огнестрельным ранением левой ноги был доставлен в больницу 68-летний житель одного из сёл Камышинского района Волгоградской области. Он рассказал, что его ранил односельчанин после ссоры на поле, сообщили 22 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Пенсионер поступил в больницу днём 21 июня. Мужчина пояснил, что поссорился с односельчанином на территории поля, где они косили траву. 45-летний оппонент уехал домой, а затем вернулся с охотничьим ружьём. Сначала он выстрелил дробью в машину потерпевшего, а потом в ногу.

У подозреваемого оружие изъяли, оно зарегистрировано по всем правилам, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.