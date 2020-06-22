Москва, , 17:01 — REGNUM В Москве волейболист Александр Кимеров стал участником дорожного конфликта с водителем каршерингового автомобиля. Об этом Telegram-канал Mash.

Отмечается, что конфликт якобы произошел районе улицы Татьянин Парк. Спортсмен во время управления своим транспортным средством якобы разозлился из-за того, что водитель каршеринга ехал не по центру полосы, не давая ему проехать на светофоре.

В информации утверждается, что волейболист пытался преградить оппоненту путь своей машиной, требуя остановиться и выяснить отношения. После конфликта пострадавший обратился в правоохранительные органы, рассказав, в частности, о помятой ногой двери машины.

Отметим, что Кимеров выступает диагональным игроком команды «Факел» из Нового Уренгоя. В составе сборной России в 2015 году он стал чемпионом Универсиады и бронзовым призером Европейских игр.

Официального подтверждения информации пока нет.

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